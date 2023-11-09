Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeague'in yedinci hafta maçında kendi evinde Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in yedinci haftasında sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.
Anadolu Efes ligde 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 15'inci, Zalgiris Kaunas ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle Olympiakos'un gerisinde 9. sırada yer alıyor.
İki ekibin geçen sezon THY EuroLeague'de karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar deplasmanda 86-60 galip gelirken, sahasında ise 80-70'lik skorla rakibini mağlup etmişti.
AVRUPA'DA 808. RANDEVU
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 808. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 807 karşılaşmada 457 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 560. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.
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