Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:25

Güncelleme: 09.11.2023 - 10:25

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in yedinci haftasında sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.

Anadolu Efes ligde 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 15'inci, Zalgiris Kaunas ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle Olympiakos'un gerisinde 9. sırada yer alıyor.

İki ekibin geçen sezon THY EuroLeague'de karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar deplasmanda 86-60 galip gelirken, sahasında ise 80-70'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 808. RANDEVU

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 808. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 807 karşılaşmada 457 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 560. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.