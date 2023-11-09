Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in yedinci hafta maçında kendi evinde Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:25
Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in yedinci haftasında sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.

Anadolu Efes ligde 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 15'inci, Zalgiris Kaunas ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle Olympiakos'un gerisinde 9. sırada yer alıyor.

İki ekibin geçen sezon THY EuroLeague'de karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar deplasmanda 86-60 galip gelirken, sahasında ise 80-70'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 808. RANDEVU

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 808. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 807 karşılaşmada 457 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 560. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.


anadolu efes Zalgiris Kaunas euroleague canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Ante Zizic yıldızlaştı, Anadolu Efes kazandı!

Ante Zizic yıldızlaştı, Anadolu Efes kazandı!
Anadolu Efes, Bologna'ya diş geçiremedi

Anadolu Efes, Bologna'ya diş geçiremedi
Zvezdan Mtirovic'ten Anadolu Efes açıklaması: 'Tüm planlar tuttu'

Zvezdan Mtirovic'ten Anadolu Efes açıklaması: 'Tüm planlar tuttu'

En Çok Okunan Haberler