Anakaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'dan istifa kararı!
Süper Lig'de Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından yönetime istifasını sunduğunu açıkladı.
MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, istifa etti.
Dalcı, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada yönetime istifasını sunduğunu açıkladı.
49 yaşındaki teknik direktör yönetiminde Süper Lig'e yükselen Başkent temsilcisi, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 puan aldı.
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