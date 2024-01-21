Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'a veda etti
Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, Galatasaray'a yenildikleri maçın ardından bordo mavili kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maçın ardından ayrılığı açıkladı.
Mücadeleyi değerlendiren Bakasetas, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Taraftarlardan özür dilemek durumundayız. Taraftarlarımız böyle bir oyun ve skor hak etmiyor. İkinci yarı topları daha çabuk kaybettik. Rakibin kalitesi var ve yaptığımız hataları cezalandırdılar" ifadelerini kullandı.
"TRABZONSPOR FORMASIYLA SON MAÇIMDI"
Yunan oyuncu, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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