Arda Güler oynadı: Real Madrid, lige galibiyetle döndü!

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

Arda Güler oynadı: Real Madrid, lige galibiyetle döndü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 09:31

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki maçı Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Federico Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior attı.

Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 79. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu.

SAKATLIK YAŞANDI

Mücadelenin son anlarında Real Madrid'den Dani Carvajal, ciddi bir sakatlık yaşadı. İspanyol yıldız,  uzatma dakikalarda yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Carvajal, sedyeyle oyundan çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

İspanyol devinin eski yıldızı Toni Kroos, karşılaşmayı tribünden takip etti. Real Madrid taraftarları, Kroos'a destekte bulundu. Öte yandan Emre Belözoğlu da karşılaşmayı tribünden izledi.

BARCELONA İLE PUANI EŞİTLEDİ

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e kaybeden Real Madrid, bu sonucun ardından puanını 21'e yükseltti. Carlo Ancelotti'nin ekibi, maç eksiği bulunan lider Barcelona ile puanını eşitledi. Villarreal, 17 puanda kaldı.

Real Madrid, milli ara sonrası ligde Celta Vigo deplasmanına gidecek. Villarreal, sahasında Getafe'yi konuk edecek.


Etiketler: #arda güler #real madrid #villarreal

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