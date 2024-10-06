Oyundan sedyeyle ayrıldı: Arda Güler, takım arkadaşını yalnız bırakmadı!

İspanya La Liga'da Real Madrid, Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanan Dani Carvajal sedyeyle oyundan ayrılırken milli fubolcu Arda Güler takım arkadaşını yalnız bırakmadı.

Oyundan sedyeyle ayrıldı: Arda Güler, takım arkadaşını yalnız bırakmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 10:41

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti. Real Madrid'in 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada İspanyol yıldız Dani Carvajal sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mücadelenin uzatma dakikalarında Dani Carvajal, rakibinden önce topa vurmak isterken bacağı rakibinin arasında sıkışarak talihsiz bir sakatlık yaşadı. 

YANINA KOŞAN İLK İSİM OLDU

Karşılaşmada sakatlanan Carvajal oyundan sedyeyle çıkarken milli yıldız Arda Güler takım arkadaşının yanına koşan ilk isim oldu.

ARDA GÜLER'DEN PAYLAŞIM

Oyunu sedyeyle terk eden Dani Carvajal için paylaşım yapan Arda Güler, "Geçmiş olsun kaptan. En kısa zamanda daha güçlü bir şekilde geri döneceğine eminim" ifadelerini kullandı.

İşte Arda Güler'in paylaşımı:


Etiketler: #arda güler #Dani Carvajal #real madrid

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