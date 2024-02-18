Arda Güler sonradan oyuna girdi: Real Madrid deplasmanda takıldı!

Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 18:13
Arda Güler sonradan oyuna girdi: Real Madrid deplasmanda takıldı!
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İspanya La Liga'nın 25. haftasında lider Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına konuk oldu. Estadilo de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Real Madrid, henüz 3. dakikada Joselu ile öne geçti. Rayo Vallecano, 27. dakikada Raul de Tomas'ın penaltıdan attığı golle Real Madrid'e cevap verdi.

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ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesine başladı. 18 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Rayo Vallecano'nun devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, 64'te oyuna girdi.

REAL MADRİD 10 KİŞİ KALDI

Real Madrid'de Dani Carvajal uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 62, Rayo Vallecano ise 25 puana yükseldi.

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Sevilla'yı konuk edecek. Rayo Vallecano ise Girona deplasmanına gidecek.


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