Arda Güler'in mangal keyfi gündem oldu!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in formasını giyen milli futbolcu Arda Güler'in mangal başındaki görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in ailesiyle yaptığı mangal keyfi sosyal medyada gündem oldu.
ARDA GÜLER'İN MANGAL KEYFİ
Genç yıldızın ablası Nurgül Güler o anları paylaşarak, "Gülüşüne kalbimi bıraktım" ve "Alev alev bakarak mı yaktın mangalı aslan parçası" notunu düştü.
Söz konusu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.
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