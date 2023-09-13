Arda Güler'in mangal keyfi gündem oldu!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:27

Güncelleme: 13.09.2023 - 10:27

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in ailesiyle yaptığı mangal keyfi sosyal medyada gündem oldu.

ARDA GÜLER'İN MANGAL KEYFİ

Genç yıldızın ablası Nurgül Güler o anları paylaşarak, "Gülüşüne kalbimi bıraktım" ve "Alev alev bakarak mı yaktın mangalı aslan parçası" notunu düştü.

Söz konusu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.