Ancelotti'den Arda Güler sözleri: 'Geçen sezona göre...'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Ancelotti'den Arda Güler sözleri: 'Geçen sezona göre...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:54

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ARDA SORUSUNA CEVAP

İtalyan teknik adam, Arda Güler'le ilgili gelen sorunun ardından, "Arda Güler? Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 9 maçta 280 dakika süre buldu.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve sezonun sonlarına doğru forma bulmaya başlayan Arda Güler, 12 maçta 440 dakika süre bulup 6 kez fileleri havalandırmıştı.


Etiketler: #arda güler #real madrid #carlo ancelotti

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