Anderson Talisca'dan flaş itiraf: 'Kariyerimin en zor sezonu'

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, kariyerindeki en zorlu sezonu geride bıraktığını söyledi. Talisca, paylaşımında, "Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim" sözlerini sarf etti.

Talisca'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bu, kariyerimin en zorlu sezonu oldu. Birçok farklı pozisyonda oynadım ve asıl pozisyonumda çok az süre aldım ancak tüm bunlar bir oyuncu olarak daha da gelişmeme ve daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı oldu.

Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim.

Tüm destekleri için takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve gerçek Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz."

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 45 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.