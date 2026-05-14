Anderson Talisca'dan flaş itiraf: 'Kariyerimin en zor sezonu'

14.05.2026 19:48:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Anderson Talisca, kariyerindeki en zorlu sezonu yaşadığını açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, kariyerindeki en zorlu sezonu geride bıraktığını söyledi. Talisca, paylaşımında, "Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim" sözlerini sarf etti.

Talisca'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bu, kariyerimin en zorlu sezonu oldu. Birçok farklı pozisyonda oynadım ve asıl pozisyonumda çok az süre aldım ancak tüm bunlar bir oyuncu olarak daha da gelişmeme ve daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı oldu.

Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim.

Tüm destekleri için takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve gerçek Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz."

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 45 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.

Fenerbahçe cephesinden NBA Avrupa projesi için açıklama Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Cem Ciritci, EuroLeague Dörtlü Final'inde hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu dile getirdi ve NBA Avrupa projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe seçim tarihini duyurdu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihleri resmi olarak duyuruldu. Gece saatlerinde yapılan açıklamada, 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 6-7 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul toplantısının yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe ArsaVev, Süper Lig kupasını Kadıköy'de kaldıracak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev, kupasını Chobani Stadı'nda kaldıracak.