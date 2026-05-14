Fenerbahçe ArsaVev, Süper Lig kupasını Kadıköy'de kaldıracak

14.05.2026 19:33:00
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev, kupasını Chobani Stadı'nda kaldıracak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre ligin son haftasında 19 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Chobani Stadı'nda Ünye Kadın SK'yi konuk edecek Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmanın ardından düzenlenecek törenle kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın saat 16.00'da genel satışa sunulacak. ​​​​​​​Passo Taraftar Kart zorunluluğu bulunmayan bilet satışı, yalnızca Passo ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Üst A-B-H-I Blok: 100 lira

Maraton Üst C-D-E-F-G Blok: 200 lira

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Cem Ciritci, EuroLeague Dörtlü Final'inde hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu dile getirdi ve NBA Avrupa projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihleri resmi olarak duyuruldu. Gece saatlerinde yapılan açıklamada, 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 6-7 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul toplantısının yapılacağı belirtildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup etti.