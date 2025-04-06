Anderson Talisca Süper Lig'de bir ilki yaşadı!
Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca bir ilki başardı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna giren Anderson Talisca, performansıyla sarı-lacivertli taraftarları büyük sevinç yaşattı.
Kadıköy'deki maçın 51. dakikasında penaltıdan ilk golünü atan Talisca, önce maçın skorunu eşitledi.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 77. yaşında ceza sahası dışından muhteşem bir golün altına imza attı.
SÜPER LİG'DE BİR İLKİ YAŞADI
Daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca, Süper Lig'de ilk kez bir maçta sonradan oyuna girdi ve golle tanıştı.
Anderson Talisca ayrıca Süper Lig'de ilk kez hat-trick yaptı.
Öte yandan Talisca, 8. lig maçında 5. golünü kaydetti. Talisca, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta, 3 gol buldu. Brezilyalı yıldız, 4 UEFA Avrupa Ligi maçında ise gol üretemedi.
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