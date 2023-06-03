Beşiktaş'ta Şenol Güneş, yönetimden 5 transfer istedi
Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları ile toplantı yapan teknik direktör Şenol Güneş, şampiyonluk için 5 transfer yapılması gerektiğini anlattı.
Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle yakaladığı müthiş ivmeye karşın mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Şampiyonluğu bu kez şansa bırakmayacak bir kadro kurmaya kararlı olan başkan Ahmet Nur Çebi ile kurmayları asbaşkan Emre Kocadağ ve Futbol direktörü Ceyhun Kazancı, hafta içinde teknik direktör Şenol Güneş ile bir toplantı yaparak transfer rotasını belirledi.
5 TAKVİYE İSTEDİ
Hürriyet'in haberine göre, kadroya 5 takviye yapılmasını isteyen Güneş, öncelikle 6 ve 10 numara mevkilerine oyuncu alınması gerektiğini bildirdi.
Orta sahaya biri defansif, diğeri ofansif özellikte iki futbolcu Transfer edilmesinin şart olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, ayrıca 2 stoper ve 1 de sol kanat talebinde bulundu.
Siyah beyazlı yöneticiler bu toplantının ardından transfer çalışmalarına başladı.
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