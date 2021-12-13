Anderson Talisca'dan transfer iddialarına yanıt geldi
Anderson Talisca hakkında çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Brezilya'ya gideceğim yönündeki söylentiler doğru değil" dedi.
Anderson Talisca, Ocak ayında Al Nassr'dan ayrılıp Corinthians'a gideceği yönündeki haberleri yalanladı.
Brezilya basınında Al Nassr ile Ocak ayında sözleşmesini feshedeceği iddia edilen Talisca, yaptığı açıklamada hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Talisca, "Yalan haberleri bırakın artık. Brezilya'ya gideceğim yönündeki söylentiler doğru değil." ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcunun eski takımı Beşiktaş'a döneceği de iddia ediliyordu.
Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla ligde 12 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
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