Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın hocası camiadan biri olmalı

"Batshuayi'nin golünde faule rağmen pası verdi. Dördüncü golde birinci sınıf bir gol vuruşu yaptı. Maçta iki kez geri düşüyorsunuz, ama dördüncü golü buluyorsunuz. Batshuay'i iyi oynamamasına rağmen iki tane atıyor. Büyük oyuncu Sergen'i seyrettik ama bugün bir de futbolda dün yok bugün var diyen bir kesim vardı. Gelen gollerden sonra Sergen Yalçın sesleri bir anda değişti. Fenerbahçe maçına odaklanıldı."