Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın hocası camiadan biri olmalı
Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Thiam, Beşiktaş'ı yenemedi. Tek başına maç yaptı. Beşiktaş'ta oyuncular büyük sorumluluk aldı. Maça başlarken seyirci 'Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin' tezahüratları yaptı. İlk golü yediği zaman Sergen Yalçın sesleri duyuldu. 'Dur bakalım neler oluyor' derken, gelen gollerle Beşiktaş bir anda Sergen Yalçın'ı unuttu."
"Futbolda duyguların ne kadar önemli olduğunu bu maç gösterdi. Başkan yöneticisi 'Lanet olsun' deyip evine gitmeden maç dördüncü gol oldu. Bugün maçın özetini 3 dakikaya nasıl sığdıracaklar? Maçın yıldızı Thiam. Maçın kaderini değiştiren isim ise Güven. Bir oyuncu sonradan oyuna girdikten sonra sorumluluk aldı. Şanssızlığı Larin. Oyuna girdiği her maçta etkili oynadı."
"Batshuayi'nin golünde faule rağmen pası verdi. Dördüncü golde birinci sınıf bir gol vuruşu yaptı. Maçta iki kez geri düşüyorsunuz, ama dördüncü golü buluyorsunuz. Batshuay'i iyi oynamamasına rağmen iki tane atıyor. Büyük oyuncu Sergen'i seyrettik ama bugün bir de futbolda dün yok bugün var diyen bir kesim vardı. Gelen gollerden sonra Sergen Yalçın sesleri bir anda değişti. Fenerbahçe maçına odaklanıldı."
"Beşiktaş'ın getireceği teknik direktör camianın içinden gelen birisi olmalı. Rıza Çalımbay olabilir, Şenol Güneş olabilir, Okan Buruk olabilir, Samet Aybaba olabilir ama bu kararı vermek bize düşmez. Ama taraftar bizden biri olsun diye ister. Sergen Yalçın yükü gitmemiş daha taraftarların üzerinden."
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