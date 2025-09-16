Andre Onana'dan devre arasında dikkat çeken motivasyon konuşması!

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Trabzonspor, devre arasında soyunma odasında yapılan motivasyon konuşmalarını paylaştı.

"BU ADAM İÇİN KAZANMAMIZ LAZIM"

Kaleci Andre Onana, takım arkadaşlarını cesaretlendirmek için, 19. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Okay Yokuşlu'yu göstererek "Bu maçı, bu adam için kazanmamız lazım. Bu maçı kazanmak zorundayız. Beraber kalırsak bunu yaparız. Zor olduğunu biliyorum ama bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kıllandı.

"ÖZÜR DİLERİM, HATA BENİM"

Okay Yokuşlu ise hatasını kabul ederek, "Özür dilerim. Herkes elinden geleni yapsın. Hata benim" dedi. Takım arkadaşları ise Yokuşlu'ya tepki göstermeyip, destek vererek "Hayır" cevabını verdi.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı: