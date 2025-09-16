Cumhuriyet Gazetesi Logo
Andre Onana'dan devre arasında dikkat çeken motivasyon konuşması!

16.09.2025 16:54:00
Güncellenme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın devre arasında soyunma odasında yapılan motivasyon konuşmaları sosyal medyada dikkat çekti.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Trabzonspor, devre arasında soyunma odasında yapılan motivasyon konuşmalarını paylaştı.

"BU ADAM İÇİN KAZANMAMIZ LAZIM"

Kaleci Andre Onana, takım arkadaşlarını cesaretlendirmek için, 19. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Okay Yokuşlu'yu göstererek "Bu maçı, bu adam için kazanmamız lazım. Bu maçı kazanmak zorundayız. Beraber kalırsak bunu yaparız. Zor olduğunu biliyorum ama bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kıllandı.

"ÖZÜR DİLERİM, HATA BENİM"

Okay Yokuşlu ise hatasını kabul ederek, "Özür dilerim. Herkes elinden geleni yapsın. Hata benim" dedi. Takım arkadaşları ise Yokuşlu'ya tepki göstermeyip, destek vererek "Hayır" cevabını verdi.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı:

