Andreas Pistiolis: 'Geri dönmek çok zordu'

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yunan koç, "Bugün maça doğru bir mantalite ile başlayamadık ve geri dönmek çok zordu. Onlar kazanmayı daha çok istediler" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 23:19
Andreas Pistiolis: 'Geri dönmek çok zordu'
Abone Ol google-news

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından değerlendirmede bulundu.

Andreas Pistiolis

"GERİ DÖNMEK ÇOK ZORDU"

Andreas Pistiolis, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Galibiyeti hak ettiler. Bugün maça doğru bir mantalite ile başlayamadık ve geri dönmek çok zordu. Onlar kazanmayı daha çok istediler. İki takım arasındaki fark buydu. Sonraki maç için kendimize bakmalıyız" diye konuştu.


andreas pistiolis galatasaray nef fenerbahçe beko Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı

Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı
Galatasaray HDI Sigorta evinde güldü

Galatasaray HDI Sigorta evinde güldü
Galatasaraylı Dries Mertens'ten paylaşım:

Galatasaraylı Dries Mertens'ten paylaşım: "Ne geceydi ama..."

En Çok Okunan Haberler