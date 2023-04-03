Andreas Pistiolis: 'Geri dönmek çok zordu'
Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yunan koç, "Bugün maça doğru bir mantalite ile başlayamadık ve geri dönmek çok zordu. Onlar kazanmayı daha çok istediler" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından değerlendirmede bulundu.
Andreas Pistiolis
"GERİ DÖNMEK ÇOK ZORDU"
Andreas Pistiolis, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Galibiyeti hak ettiler. Bugün maça doğru bir mantalite ile başlayamadık ve geri dönmek çok zordu. Onlar kazanmayı daha çok istediler. İki takım arasındaki fark buydu. Sonraki maç için kendimize bakmalıyız" diye konuştu.
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