Andriy Shevchenko'dan çarpıcı karar: Hakemlere yalan makinesi testi!
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, ülkesindeki hakemlerin yalan makinesine bağlanarak teste tabi tutulacağını duyurdu.
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko görevinin ilk aylarında tartışma yaratacak bir karara imza attı. Eski yıldız oyuncu Shevchenko, hakemlerin yalan makinesine bağlanacağını açıkladı.
"YALAN MAKİNESİ BİR FIRSAT"
Konu hakkında The Athletic'e konuşan Shevchenko, "Yalan makinesini daha fazla bilgi edinmek ve hangi hakemlerle çalışabileceğimizi anlamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Sıfırdan başlıyoruz" açıklamasında bulundu.
Testte başarısız olanların hakemlikten derhal ihraç edileceği açıklanırken FK Minaj'ın eski antrenörü Volodymyr Sharan kararı eleştirerek, "Bu çok fazla kontrol" dedi.
YALAN MAKİNESİ TESTİ NEDİR?
Makine, kişinin kan basıncı, kan akışı, solunum hızı ve ter tepkilerindeki değişiklikleri ölçerek doğruyu söyleyip söylemediğini belirliyor.
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