Anelka'dan itiraf: 'Büyük isimlerin Türkiye'ye gelmesine...'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 26.01.2024 - 12:34

Ümraniyespor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Nicolas Anelka'nın yanı sıra Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın ve kulübün sportif direktörü İbrahim Dağaşan katıldı.

Çok mutlu olduğunu ve hedefi olan bir yolculuğa çıktığını belirterek sözlerine başlayan Anelka, Ümraniyespor'un gelişimini görmek için sabırsızlandığını vurgulayarak, "Kulübün felsefesi, düşüncesi çerçevesinde yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum. Tecrübelerim ve yaşadıklarımla, umarım Ümraniyespor ve Türk futboluna bir şeyler katabilirim. Çocukları çok seviyorum, altyapıyı çok seviyorum. Burada olma sebeplerimden birisi de genç futbolcuları keşfedip Türk futboluna kazandırabilmek. Bunu yapabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Türk futbolunun mental anlamda geliştirilmesi gerektiğinin de altını çizen Anelka, şöyle devam etti:

"Daha iyisini, daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Kolay olmayacak, çok çalışmamız gerekiyor. Ama eminim ki başarabiliriz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Buraya uzun vadeli planlar için geldim. Hedeflere ulaşacağımıza eminim. Ümraniyespor olarak Süper Lig'e çıkma konusunda çok istekliyiz. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok önemli. Bu maçlara iyi konsantre olmamız gerekiyor. Sonrasına hep beraber bakarız. Kolay olmayacak ama başaracağız."

"BÜYÜK İSİMLERİN GELMESİNE ŞAŞIRMIYORUM"

Planlarını gerçekleştirmek istediğini dile getiren Nicolas Anelka, "Benim için Ümraniyespor'un CEO'su olmak büyük bir hedefti. Şu anda nerede olmak istiyorsam oradayım. İstanbul'dayım, Türkiye'deyim. Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanlar beni tanıdıysa, Türkiye'yi ne kadar sevdiğimi iyi bilirler" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe forması giydiği dönemde önemli yıldızların Türkiye'de olduğu hatırlatılan Anelka, bu durumun değişmediğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Hala çok büyük isimlerin Türkiye'ye geldiğini görüyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Türk futbolunun seviyesini yukarıya taşıyor. Süper Lig'in kalitesi anlamında da yurt dışına iyi bir görüntü veriliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hala dünyada ve Avrupa'da büyük isimleri getireceğini gösteriyor. Türkiye'de ve Süper Lig'de her zaman kalite vardı. Büyük isimlerin gelmesine şaşırmıyorum, böyle devam edecek."

"ÇOK FARKLI BİR GÖREVDEYİM"

Ümraniyespor'un sahip olduğu genç oyuncuların değerlendirmesini yapmak istediğini ve altyapıdaki isimleri yukarıya taşımanın önemli olduğunu belirten Anelka, "Tabii ki Fransa'da altyapı ve akademileri ezbere biliyorum. Gelişimin sebeplerinden birisi de aslında bu. Aradaki bağlantıyı çok iyi yapabilecek birisiyim. Biraz zaman alacak. Şu ana kadar yeteri kadar mesaj aldım, birçok oyuncu bize katılmak istiyor. Ama her şeyin zamanı var. Gözlemlemek için buradayım. Hocayla da bir toplantı yapmam gerekiyor çünkü ben teknik direktör değilim. Hocayla görüşüp transferde hangi mevkilere ihtiyacı olduğunu öğreneceğim. Ona göre değerlendireceğiz" dedi.

Hayalleri arasında teknik direktörlük yapmak olduğunu da belirten Anelka, "Ancak CEO olarak yaptığım görevi daha çok benimsiyorum. Düşündüklerimi gerçekleştirebilmek için, kulübü yukarıya taşıyabilmek için bu görev daha önemli. Çok farklı bir görevdeyim" değerlendirmesinde bulundu.