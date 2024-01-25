Nicolas Anelka, 18 yıllık aradan sonra Türk futboluna geri döndü!
Süper Lig ekiplerinden ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, Ümraniyespor ile Türk futboluna geri döndü.
Dünya futbolunun efsane isimlerinden ve ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka tekrardan Türkiye'ye döndü. Anelka, Ümraniyespor'da CEO'luk görevi yapacak. Anelka, tam 18 yıl sonra Türkiye'ye dönmüş oldu.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nicolas Anelka'nın yer aldığı kısa bir videoya yer verildi.
Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Bienvenue, Professeur!
Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır.
Nicolas Anelka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Bienvenue, Professeur! ????— Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 25, 2024
Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır.
Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/J7de1u3vP2
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