Fenerbahçe maçı öncesi Ankaragücü'nden flaş paylaşım: 'Adalet istiyoruz'

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynayacakları kupa maçı öncesi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:50
Fenerbahçe maçı öncesi Ankaragücü'nden flaş paylaşım: 'Adalet istiyoruz'
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MKE Ankaragücü Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Türk futbolu, her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor." denildi.

Açıklamaların devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu seviyede güven erozyonunun yaşandığı bir dönemi futbolumuzda asla hatırlamıyoruz. Son günlerde özellikle Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hataları, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kıldı.

Futbolu yönetenlere; Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını, her kulübün çok değerli ve eşit şartlarla mücadele etme hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. 114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak, ayrıcalık değil her kulüp için, her karşılaşmada ADALET istiyoruz."

 



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