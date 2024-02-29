Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan başvurusu!

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın ardından Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere yönelik hareketi nedeniyle TFF'ye başvuru yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:08
Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan başvurusu!
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

TFF'YE MERT HAKAN BAŞVURUSU

Kulüpten yapılan açıklamada, "27 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi.


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