Ankaragücü, 7 maçlık hasretini sona erdirdi!
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, sahasında Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Başkent ekibi, ligde 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 67. dakikada Ali Sowe attı. Başakşehir'in tek golü 80. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.
BAHADIR'DAN 14 YIL SONRA İLK
Ankaragücü'nde ikinci golü atan Ali Sowe'ye asisti yapan isim kaleci Bahadır Güngördü oldu. Bahadır, Nisan 2010'dan (Serkan Kırıntılı) bu yana Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.
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