Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 07:30

Güncelleme: 30.05.2023 - 07:36

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.

EKSİKLER

Ankaragücü'nde sakatlıkları bulunan Pedrinho ile Radokovic son idmanda yer almadı. Taylan Antalyalı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray'da cezalı Zaniolo maç kadrosunda yer alamayacak. Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö ise sarı kart görmeleri halinde haftaya Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Diack, Djokanovic, Kitsiou, Emre Kılınç, Thasos, Sowe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, sahaya şampiyonluk için çıkacak.

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, ikinci sırada bulunan şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

23. ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.

Ligin geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında 23. şampiyonluk için mücadele edecek.

Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltmiş olacak.

OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

102. KEZ KARŞI KARŞIYA

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde birbirlerine 102. kez rakip olacaklar.

Spor Toto Süper Lig'de Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek iki takımın geride kalan 101 lig maçında Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, söz konusu 101 maçta başkent ekibine galibiyetlerde 63-19 üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın ligde attığı 208 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 88 golle karşılık verdi.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 50 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 24 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti. Söz konusu 50 maçta Galatasaray'ın 79 golüne, MKE Ankaragücü 52 golle karşılık verdi.

Öte yandan Galatasaray, Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne karşı oynadığı 2 maçı da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, başkentte MKE Ankaragücü karşısındaki son galibiyetini 10 Ağustos 2018'da Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta 3-1'le almıştı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

ANKARAGÜCÜ KAFKAS'LA İÇ SAHADA YENİLMEDİ

MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la Ankara'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Öte yandan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.