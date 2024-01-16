Türkiye Kupası'nda sürpriz: Bandırmaspor, Kasımpaşa'yı tek golle geçti
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa evinde 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile Hüseyin Eroğlu'nun yönetimindeki 1. Lig ekibi Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Bandırmaspor mücadeleyi 1-0 kazanırken galibiyet golünü 40. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Kasımpaşa kupaya veda ederken, 1. Lig ekibi Bandırmaspor kupada son 16 turuna yükselmiş oldu.
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