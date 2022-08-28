Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı!
Süper Lig ekibi Ankaragücü, yönetime istifasını sunan teknik direktör Mustafa Dalcı hakkında kararını verdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı. Son oynanan ve 4-1 kaybedilen Karagümrük maçının ardından Dalcı, istifasını yönetime sunduğunu dile getirmişti.
ANKARAGÜCÜ'NDE MUSTAFA DALCI İLE YOLLARI AYIRDI
Ankaragücü'nden yapılan resmi açıklamada, "Ankaragücümüzün teknik direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Mustafa Dalcı'ya vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
MUSTAFA DALCI'NIN PERFORMANSI
Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Ankaragücü, şu ana kadar oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü, Gaziantep FK'ya 1-0 ve Karagümrük'e de 4-1 kaybetti. 1 gol atan Ankaragücü kalesinde ise 5 gol gördü.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri