Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı!

28 Ağustos 2022 Pazar, 11:57

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı. Son oynanan ve 4-1 kaybedilen Karagümrük maçının ardından Dalcı, istifasını yönetime sunduğunu dile getirmişti.

ANKARAGÜCÜ'NDE MUSTAFA DALCI İLE YOLLARI AYIRDI

Ankaragücü'nden yapılan resmi açıklamada, "Ankaragücümüzün teknik direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Mustafa Dalcı'ya vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

MUSTAFA DALCI'NIN PERFORMANSI

Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Ankaragücü, şu ana kadar oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü, Gaziantep FK'ya 1-0 ve Karagümrük'e de 4-1 kaybetti. 1 gol atan Ankaragücü kalesinde ise 5 gol gördü.