Ankaragücü'nden saldırı sonrası ilk açıklama: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'

MKE Ankaragücü, başkan Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından bir açıklama paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 00:34
Ankaragücü'nden saldırı sonrası ilk açıklama: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sarı lacivertli ekibin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın bitiş düdüğüyle hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. 

Yaşanan çirkin saldırının ardından MKE Ankaragücü sosyal medyadan bir açıklama paylaştı. 

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz.

Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz."

 


MKE Ankaragücü Faruk Koca Halil Umut Meler

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