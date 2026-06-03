Anlaşmaya varıldı: Manchester United'dan orta sahaya takviye

İngiltere Premier Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı elde eden Manchester United, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz devi, bu doğrultuda rotasını İtalya'ya çevirdi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Atalanta'dan Ederson'u kadrosuna kattı.

Kulüpler, Ederson'un transferi için bonuslar dahil 45 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolleri ve resmi işlemler yakında tamamlanacak.

İngiliz ekibi, Brezilyalı orta saha ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki orta saha, bu sezon İtalyan kulübünde 41 maçta 3169 dakika süre aldı ve 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi.