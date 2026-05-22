Manchester United'dan Michael Carrick'e yeni sözleşme

22.05.2026 13:18:00
Manchester United, geçici teknik direktörü Michael Carrick ile yola devam ediyor. Carrick ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ruben Amorim sonrası sezon ortasında göreve gelen geçici teknik direktörü Michael Carrick ile yola devam ediyor.

İngiliz ekibi, sezon ortasında göreve gelen Carrick ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Manchester United, 44 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç teknik adamın yeni sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Michael Carrick'in yeni bir sözleşme imzalayıp baş antrenörümüz olarak devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

Michael Carrick, Manchester United'ın başında 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Carrick, takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürme başarısı göstermişti.

