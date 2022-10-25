Ankara'da korkunç kaza: Freni patlayan TIR, 3 araca çarparak durabildi

25 Ekim 2022 Salı, 06:50

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde, 24 Ekim Pazartesi saat 22.00 sıralarında; M.Ş. yönetimindeki 06 COJ 677 plakalı kömür yüklü TIR, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

YARALANAN OLMADI

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, park halindeki 06 NO 751, 06 BVR 311 ve 06 CGH 481 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken etrafa savrulan kömürler aynı firma tarafından gönderilen başka bir TIR'a yüklendi.

"ARACIMDA SADECE MADDİ HASAR OLUŞTU"

Kazada TIR'ın çarptığı araçlardan birinin sahibi olan esnaf Abdulkadir Gümüş, "1 saat önce esnaf arkadaşlardan haber geldi. 'Freni patlayan TIR, 2 aracı pert etti' dediler. Benim aracımda sadece maddi hasar oluştu. Görevliler gelip önlem aldılar" dedi.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.