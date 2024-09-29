Antalya'dan 3 puanla dönüyor: Fenerbahçe ikinci yarıda galibiyeti aldı!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 18:09

Güncelleme: 29.09.2024 - 21:04

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye Antalya deplasmanında galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. Fenerbahçe'nin ilk golünü 63. dakikada Dusan Tadic attı. Sarı-lacivertli takımın diğer golü 81. dakikada Thalisson'dan (kendi kalesine) geldi.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve puanını 16'ya yükseltti. Antalyaspor, 8 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek haftayı BAY geçecek. Sarı-lacivertli takım, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, hafta arasında ise perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye konuk olacak. Antalyaspor, gelecek hafta Rizespor'a konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe

90' Mert Yılmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

85' Fenerbahçe'de beşinci ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sebastian Szymanski oyundan çıkarken, Mert Hakan Yandaş yerine giren isim oluyor.

82' Antalyaspor'da beşinci ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oleksandr Petrusenko oyundan çıkarken, Ramzi Safuri yerine giren isim oluyor.

81' GOL | Fenerbahçe, Thalisson Kelven'in kendi kalesine attığı golle maçta farkı ikiye çıkarıyor. Filip Kostic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, pozisyonu önlemek isteyen Thalisson Kelven'in yaptığı ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak Kenan Piric'in solundan ağlarla buluşuyor.

79' Fenerbahçe'de dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Edin Dzeko oyundan çıkarken, Youssef En-Nesyri yerine giren isim oluyor.

77' Tadic'in Dzeko'ya attığı yerden pasta Dzeko sol çarprazdan sağ ayağının içiyle şut çekti. Top ağlara gitti ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

75' Veysel Sarı oyundan çıkarken, Amar Gerxhaliu yerine giren isim oluyor.

74' Antalyaspor'da aynı anda üç oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Andros Townsend oyundan çıkarken, Sander van de Streek yerine giren isim oluyor.

69' Fenerbahçe'de üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Allan Saint-Maximin oyundan çıkarken, Rodrigo Becao yerine giren isim oluyor.

65' Braian Samudio'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

63' GOL | Antalyaspor atağa çıkarken topu kaybetti. Fred, Tadic'in ceza sahasına koşusunu gördü ve topu attı.Tadic'in kale yakınında vuruşunda top ağlarla buluştu.

55' Jakub Kaluzinski'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

50' Antalyaspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Erdal Rakip oyundan çıkarken, Soner Dikmen yerine giren isim oluyor.

49' Erdal Rakip'in sakatlığı nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.

46' Fenerbahçe'de İsmail ve Djiku oyundan çıktı yerine Kostic ve Fred girdi.

45' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Thalisson Kelven, Edin Dzeko'ya arkadan kontrolsüz bir müdahalede bulununca Cihan Aydın tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

45' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Sebastian Szymanski'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Çağlar Söyüncü istediği vuruşu yapamıyor.

43' Antalyaspor'da sağ kanatta Townsend'in getirdiği topta ceza sahası yayına doğru yerden bir pas aattı. Erdal'ın yaydan çektiği şut Fenerbahçe savunmasından döndü.

42' Sağ kanatta Mert Müldür'ün pasına hareketlenen Dusan Tadic için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

40' İsmail Yüksek ceza sahası dışından sol ayağının üstüyle şut çekti. Top üstten dışarı gitti.

39' Amrabat'ın sağ kanatta Tadic'e verdiği topta Tadic ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı fakat savunma araya girerek topu kornere gönderdi. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak.

34' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Sebastian Szymanski'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Jakub Kaluzinski topu uzaklaştırmayı başarıyor.

34' Allan Saint-Maximin'in ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıkıyor.

33' Güray Vural'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Braian Samudio için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

32' Djiku'nun Sağ kanatta Samudio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

31' İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topta Djenepo topu Samudio'ya verdi. Samudio'nun uzaklardan çektiği şut üstten farklı bir biçimde dışarı gitti.

28' Fenerbahçe'de Çağlar'ın baskı altında kalması ile Antalyaspor'lu futbolcular topa sahip oldu.Djenepo'nun çektiği şutta top savunmadan geri döndü.

21' Oosterwolde'nin sol kanattan Maxımın'e attığı yüksek pasta top kaleci Piric'de kaldı.

19' Sofyan Amrabat'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

18' Tadic'in Dzeko'ya yolladığı uzun topta Antalyaspor savunması tehlikeyi önledi ve topu taca gönderdi.

15' Karşılıklı top kayıplarının ardından Mert Müldür, orta sahada Erdal'a faul yaptı.

12' DİREK! Antalyaspor'da Kaluzinski ceza sahası dışından şut çekti. Direkten dönen top Livakovic'İn ellerinde kaldı.

10' Mert Müldür sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına girmeye çalıştı fakat topu ayağından fazla açınca top auta gitti.

4' VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe taç atışıyla oyuna başladı.

3' Topun çizgiyi geçtiği yönünde Fenerbahçeli futbolcuların hakem Cihan Aydın'a itirazları sürüyor.

2' Sağ kanattan Mert Müldür'ün açtığı ortada ceza sahası içinde karambol yaşandı. Antalyaspor savunmasına çarpıp yan direkten dönen topta Szymanski boş kaleye topu gönderemedi. Antalyaspor savunması tehlikeyi önledi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.