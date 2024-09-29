Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 16:19

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u konuk etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 1-0 kazandı. 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte 4'te 4 yapan Sarı-Lacivertliler, 12 puanla maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 6 puanla 6. sırada konumlandı.


Etiketler: #Fenerbahçe Petrol Ofisi #trabzonspor #Kadınlar Süper Ligi

İlgili Haberler

Yürüyüş gerçekleştirildi: Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!

Yürüyüş gerçekleştirildi: Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!
Fenerbahçeli yıldızdan Kasımpaşalı futbolcuya mesaj!

Fenerbahçeli yıldızdan Kasımpaşalı futbolcuya mesaj!
Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler