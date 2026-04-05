Kadıköy'deki derbide kazanan Fenerbahçe: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNE VAR ENGELİ

Fenerbahçe'nin 56. dakikada Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Beşiktaş'ta ise Amir Murillo sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

ZİRVEDE PUAN DURUMU

Siyah beyazlı ekipte Wilfried Ndidi, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını azaltan Fenerbahçe, puanını 63 yaptı ve Galatasaray ile farkı 1'e indirdi.

Beşiktaş ise ilk 3'e yaklaşma fırsatını tepti ve 51 puanla 4. sırada yer aldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Fenerbahçe, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Talisca.

Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Ndidi, Asllani; Cerny, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Ederson oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart gördü.

90' Orkun Kökçü'nün vuruşu üstten dışarıya çıktı.

90' GOL | Kerem'in penaltıdan attığı gol ile Fenerbahçe öne geçti.

90' SARI KART | Cengiz Ünder penaltı öncesi itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

90' SARI KART | Agbadou bu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

90' Defans arkasına atılan pasta Nene, Agbadou'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

90' Kerem'in kullandığı serbest vuruşta Fred'in kafası üstten auta çıktı

90' Beşiktaş'ta Rashica sağ çaprazda rakibine faul yaptı. Fenerbahçe sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

90' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Kante ile Mustafa eşleşti. Kante son bir hamle ile topu dışarıya attı. Mustafa bu pozisyonda elle oynama bekledi. Hakemin kararı Mustafa'nın Kante'ye faul yaptığı görüşte.

90' Derbinin ikinci yarısına 8 dakika ilave edildi.

90' Beşiktaş'ta Hyeon Gyu Oh'nun yerine Mustafa oyuna dahil oldu.

86' Beşiktaş'ta Ndidi oyundan çıkarken Salih dahil oldu.

85' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu topu sağ kanattaki Cherif'e döndü. Sidiki Cherif'in hafif sağ çapradan karşı karşıya pozisyonda şutunu Ersin ayağı ile gol olmasını önledi.

84' Fenerbahçe'de Archie Brown'un yerine Levent Mercan oyuna dahil oldu.

81' SARI KART | Fenerbahçe'de Hyeon Gyu Oh'a faul yapan Oosterwolde sarı kart gördü.

78' SARI KART | Beşiktaş'ta oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle Rıdvan sarı kart gördü.

73' Beşiktaş'ta Orkun'un sol kanattan Olaitan'a attığı pas son olarak Cengiz'de kaldı. Cengiz Ünder'in şutu üstten auta çıktı. Hakem son müdahalenin Fenerbahçeli futbolculardan olduğunu söyledi.

69' Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruş kafalardan altı pas içine doğru gitti. O pozisyonda Uduokhai, Ederson'a faul yaptı.

68' SARI KART | Orkun'a faul yapan Nene sarı kart gördü.

67' Beşiktaş'ta Cerny ile Asllani oyundan çıkarken Cengiz ile Rashica oyuna dahil oldu.

62' Fenerbahçe'de Musaba'nın yerine Kerem oyuna dahil oldu.

61' Beşiktaş defansının yaptığı top kaybında Cherif kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

60' SARI KART | Fenerbahçe'de Tedesco sarı kart gördü.

58' Fenerbahçe'de Talisca oyundan çıkarken Cherif dahil oldu.

57' GOL İPTAL | Fenerbahçe'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

56' GOL | Fenerbahçe Gökhan'ın kendi kalesine attığı gol ile derbide öne geçti.

52' SARI KART | Beşiktaş'ta Ndidi sarı kart gördü.

46' Derbide ikinci yarı başladı.

46' Beşiktaş'ta kafa travması nedeniyle Murillo oyundan çıkarken Gökhan Sazdağı dahil oldu.

45' Derbide ilk yarı sona erdi.

45' SARI KART | Beşiktaş'ta kaleci Ersin sarı kart gördü.

45' Musaba, Rıdvan Yılmaz'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Yasin Kol topa müdahale dedi.

45' Derbinin ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

40' Uzun topla çıkan Beşiktaş, Cerny'nin sağ çaprazdan pası Orkun'a aktardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından sert şutunu Ederson gol olmasına izin vermedi.

35' Kullanılan korner sonrasında top kaleye paralel gitti. Brown'ın müdahalesi gol vuruşu için yeterli olmadı.

35' Musaba, Kante'nin pasıyla topla buluştu. Sağ kanatta son çizgide topu içeriye çevirmeye çalışan Musaba'ya Beşiktaş defansı ayak koydu.

33' Topla sol çaprazda buluşan Oh, Semedo'dan kurtulamadı ve yerde kalıd. Hakemin kararı aut. Fenerbahçe'li futbolcular hakeme aldatmaya yönelik olarak sarı kart bekliyor.

25' Anderson Talisca'nın frikik vuruşunda Ersin adeta kalesinde büyüdü ve topu kornere çeldi.

24' Fenerbahçe'de sakatlanan Asensio'nun yerine Fred oyuna dahil oldu.

11' Orkun'un ortasında Oh, topu Semedo'nun üstünden kafa vuruşunu yaptı. Ederson'un çeldiği top Cerny'nin önünde kaldı. Cerny'nin şutuna Oosterwolde son anda ayağını koydu ver kornere attı.

7' Orta sahanın gerisinde topu kapan Olaitan dripling ile topu Fenerbahçe ceza sahasına kadar taşıdı. Pas opsiyonları da varken kendisi vurmak istedi. Oosterwolde son anda ayak koydu ve top kornere çıktı.

1' Baskı ile topu kazanan Fenerbahçe'de Talisca topu Asensio'ya, Asensio ise ceza sahası içindeki Nene'ye gönderdi. Rakibini egale eden Nene'nin şutu direğin yanından auta çıktı.

1' Derbide ilk yarı başladı.