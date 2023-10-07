Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin VAR hakemi de belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United zaferi sonrası gözünü Süper Lig'e çeviren Galatasaray, bu akşam Antalyaspor deplasmanına çıkıyor.
Saat 19:00'da başlayacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.
VAR HAKEMİ ARDA KARDEŞLER
Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre müsabakanın VAR hakemi Arda Kardeşler oldu.
Antalyaspor-Galatasaray maçının AVAR hakemleri ise Özgür Yankaya ve Serkan Olguncan.
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