Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Yayınlanma: 07.10.2023 - 12:23

Güncelleme: 07.10.2023 - 12:23

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United zaferi sonrası gözünü Süper Lig'e çeviren Galatasaray, bu akşam Antalyaspor deplasmanına çıkıyor.

Saat 19:00'da başlayacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

VAR HAKEMİ ARDA KARDEŞLER

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre müsabakanın VAR hakemi Arda Kardeşler oldu.

Antalyaspor-Galatasaray maçının AVAR hakemleri ise Özgür Yankaya ve Serkan Olguncan.