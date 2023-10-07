Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin VAR hakemi de belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 12:23
Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United zaferi sonrası gözünü Süper Lig'e çeviren Galatasaray, bu akşam Antalyaspor deplasmanına çıkıyor.

Saat 19:00'da başlayacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

VAR HAKEMİ ARDA KARDEŞLER

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre müsabakanın VAR hakemi Arda Kardeşler oldu.

Antalyaspor-Galatasaray maçının AVAR hakemleri ise Özgür Yankaya ve Serkan Olguncan.


galatasaray antalyaspor Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Ömer Erdoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

Ömer Erdoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu
Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Antalyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

En Çok Okunan Haberler