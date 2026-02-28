Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye Ederson ve Oosterwolde müjdesi!

28.02.2026 21:04:00
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik mücadelenin hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçında forma giyemeyen Ederson ve Oosterwolde takımla çalıştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da konakladığı otelde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

Image

EDERSON VE OOSTERWOLDE SÜRPRİZİ

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçın forma giyemeyen Ederson ve Jayden Oosterwolde, takımla çalıştı.

SADETTİN SARAN TAKİP ETTİ

Antrenmanı başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında 29 Şubat Pazar günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Jayden Oosterwolde #Ederson

