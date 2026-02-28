Fenerbahçe Opet, ligde normal sezonu namağlup lider tamamladı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 20:59:00
AA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 108-78 yendi. Sarı lacivertliler ligin normal sezonunu namağlup lider tamamladı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan iki maçın ardından Fenerbahçe Opet, normal sezonu 20'de 20 yaparak namağlup ilk sırada tamamladı. Melikgazi Kayseri Basketbol ise play-off'a kalan 8. ve son takım oldu.

Süper Lig'de Edremit Belediyesi Gürespor sezon başlamadan, Kocaeli Kadın Basketbol da 8. haftada çekildiği için küme düşen başka takım olmayacak.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA, BOTAŞ, Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol, play-off'ta mücadele edecek.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın

Emlak Konut-BOTAŞ

ÇİMSA ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA

22. HAFTA SONUÇLARI

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Emlak Konut-OGM Ormanspor: 109-59

Dardanel Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş BOA: 61-107

BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 53-75

Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın: 108-78

