Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından... İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA Konferans Ligi'nde tarihinde ilk kez katılan Samsunspor, Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda Mouandilmandji'nin golüyle kazanırken, rövanş maçında ise 4-0 galip geldi. Kırmızı beyazlıların gollerini Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yenmesine rağmen ilk maçta 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle elendi. Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle ülke puanı güncellendi.
İşte son durum:
1- İngiltere - 113,075
2- İtalya - 98,303
3- İspanya - 92,359
4- Almanya - 88.688
5- Fransa - 80,141
6- Portekiz - 69.266
7- Hollanda - 66.929
8- Belçika - 61.450
9- Türkiye - 51,075
10- Çekya - 48,225
11- Yunanistan - 47,112
12- Polonya - 46.125