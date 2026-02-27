Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından... İşte UEFA ülke puanında son durum!

27.02.2026 09:34:00
Cumhuriyet Spor
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Shkendija'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe ise deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 yenmesine rağmen toplam skorda 4-2 geride olduğu için elendi. Avrupa kupalarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA Konferans Ligi'nde tarihinde ilk kez katılan Samsunspor, Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda Mouandilmandji'nin golüyle kazanırken, rövanş maçında ise 4-0 galip geldi. Kırmızı beyazlıların gollerini Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yenmesine rağmen ilk maçta 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle elendi. Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle ülke puanı güncellendi.

İşte son durum:

1- İngiltere - 113,075

2- İtalya - 98,303

3- İspanya - 92,359

4- Almanya - 88.688

5- Fransa - 80,141

6- Portekiz - 69.266

7- Hollanda - 66.929

8- Belçika - 61.450

9- Türkiye - 51,075

10- Çekya - 48,225

11- Yunanistan - 47,112

12- Polonya - 46.125

