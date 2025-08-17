Antalyaspor, Storm ile üç puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Başkent'te karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti.
9 SENE SONRA BİR İLK
Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte tam 9 yıl aradan sonra lige 2'de 2 yaparak başlamış oldu.
Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor, puanını 6'ya yükseltti. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise 0 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak.