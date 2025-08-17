Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalyaspor, Storm ile üç puanı kaptı!

Antalyaspor, Storm ile üç puanı kaptı!

17.08.2025 21:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Antalyaspor, Storm ile üç puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Başkent'te karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti.

9 SENE SONRA BİR İLK

Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte tam 9 yıl aradan sonra lige 2'de 2 yaparak başlamış oldu.

Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor, puanını 6'ya yükseltti. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise 0 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak.

İlgili Konular: #süper lig #antalyaspor #Gençlerbirliği

İlgili Haberler

Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum! 'Temiz olduğunu iddia edemem'
Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum! 'Temiz olduğunu iddia edemem' Galatasaray - Karagümrük maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban yorumladı
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Pep Guardiola'dan flaş Ederson kararı!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Pep Guardiola'dan flaş Ederson kararı! Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray'a transfer görüşmeleri nedeniyle Wolves maçı kadrosuna alınmadı.
Naz Aydemir Akyol'dan Galatasaray açıklaması!
Naz Aydemir Akyol'dan Galatasaray açıklaması! Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin'in yeni oyuncusu Naz Aydemir Akyol, katıldığı bir televizyon programında görüşlerini aktardı.