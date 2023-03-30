Antalyaspor’dan forma kampanyası
Antalyaspor, 2022-2023 sezonunda kullandığı formaları indirimle 370 TL’den satışa sundu.
Antalyaspor ürünlerini çeşitli noktalarda taraftarlar ile buluşturan Antalyaspor Store mağazalarında yer alan 2022-2023 sezonu formaları, yapılan özel indirimle 497 TL yerine 370 TL’den satışa sunuldu.
Kampanaya dahil edilen ’Fedakar Forma’, ’Manavgat Forma’ ve ’Zafer Forma’ adındaki kırmızı, turkuaz ve beyaz renkli formalar hem Antalyaspor Store mağazaları hem de store.antalyaspor.com.tr internet adresi aracılığı ile taraftarlara ulaşıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Uzlaşma için son saatler
- Türk Telekom, grubu ikinci tamamladı
- 1 TL'ye alıyor, 1040 liraya satıyor
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?