Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anthony Gordon'ın ardından Barcelona'ya bir yıldız daha

Anthony Gordon'ın ardından Barcelona'ya bir yıldız daha

28.05.2026 15:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Anthony Gordon'ın ardından Barcelona'ya bir yıldız daha

LaLiga'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini Newcastle United'dan Anthony Gordon'la yapmaya hazırlanıyor. Gordon'ın transferini bitirmeye yaklaşan Barcelona'nın sonraki hedefinin ise Julian Alvarez olduğu iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Barcelona yeni sezon öncesinde yapacağı transferler için çalışmalarına devam ediyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Image

GORDON TRANSFERİ BİTİYOR

Geçen sezonun başında Manchester United'dan kiralanan Marcus Rashford'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı henüz netlik kazanmazken Newcastle United'dan Anthony Gordon'ın transferinde sona gelindi. Bu transfer için Newcastle United'a 80 milyon Euro ödemeye hazırlanan Barcelona, Dünya Kupası öncesinde bir yıldızı daha kadroya katmanın peşinde.

BARCELONA'NIN HEDEFİ JULIAN ALVAREZ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona Sportif Direktörü Deco, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'in temsilcileriyle ilk görüşmeyi yaptı. Dünya Kupası başlamadan bu transferi tamamlamak isteyen Barcelona'nın Alvarez için kasasından çıkması gereken paranın 100 milyon Euro'yu bulabileceği belirtildi. Arjantin, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 17 Haziran'da çıkacak.

JULIAN ALVAREZ'İN KARİYERİ

Atletico Madrid formasıyla geride kalan sezonda 49 maça çıkan Julian Alvarez 20 gol ve 9 asistle oynadı. Alvarez, kariyerinde daha önce Manchester City ve River Plate formalarını giymişti. 26 yaşındaki oyuncu 2024 yazında 75 milyon Euro'luk bonservisiyle Atletico Madrid'e imza atmıştı.

İlgili Konular: #barcelona #julian alvarez #Anthony Gordon

İlgili Haberler

Robert Lewandowski, Barcelona'ya veda etti
Robert Lewandowski, Barcelona'ya veda etti Robert Lewandowski, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı.
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesi uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesi uzattı LaLiga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Osasuna'yı 2 golle devirdi: Barcelona şampiyonluğa koşuyor
Osasuna'yı 2 golle devirdi: Barcelona şampiyonluğa koşuyor La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir adım daha attı.