Anthony Nwakaeme gözünü şampiyonluğa dikti!

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Göztepe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Nwakaeme, "Bu şehirde şampiyonluk kutlayana kadar asla bırakmayacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 22:25
Anthony Nwakaeme gözünü şampiyonluğa dikti!
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Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 6 gole sahne olan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililerin Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta bizim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü kazanmaya gittik, kazanmaya da yakındık. Her hafta amacımız her maçı kazanmak, 3 puan almak. Bu şehirde şampiyonluk kutlayana kadar asla bırakmayacağız. Taraftarlarımız böyle bir maçı, takım da böyle bir taraftarı hak ediyor. Amacımız olabildiğince hızlı şekilde şampiyon olabilmek."



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