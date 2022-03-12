Anthony Nwakaeme gözünü şampiyonluğa dikti!
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Göztepe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Nwakaeme, "Bu şehirde şampiyonluk kutlayana kadar asla bırakmayacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 6 gole sahne olan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililerin Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçen hafta bizim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü kazanmaya gittik, kazanmaya da yakındık. Her hafta amacımız her maçı kazanmak, 3 puan almak. Bu şehirde şampiyonluk kutlayana kadar asla bırakmayacağız. Taraftarlarımız böyle bir maçı, takım da böyle bir taraftarı hak ediyor. Amacımız olabildiğince hızlı şekilde şampiyon olabilmek."
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