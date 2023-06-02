Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:06

Güncelleme: 02.06.2023 - 17:06

Anthony Taylor, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelen Roma - Sevilla maçı sonrasında yaşadıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak havaalanında ailesiyle uçağa bineceği sırada Roma taraftarlarının saldırısına uğrayan Anthony Taylor'ın hayatı, mesleği, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Anthony Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? Anthony Taylor mesleği ne? Anthony Taylor neden saldırıya uğradı? İşte ayrıntılar...

ANTHONY TAYLOR NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

UEFA Avrupa Ligi finalinin İngiliz hakemi Anthony Taylor ve ailesi, Roma taraftarlarının saldırısına uğradı. Budapeşte Havalimanı'ndan ayrılmak için hazırlanan Taylor, kalabalık taraftar grubunun hedefi haline geldi. Roma taraftarları arasında geçmek zorunda kalan hakem tepkilerle karşılaştı.

Sözlü saldırılardan sonra taraftarlar Taylor'a ve ailesine yaklaşmaya çalıştı. Ancak o anda güvenlik güçleri müdahale etti.

Taylor, eşi ve kızını kontrol altında tutarak kalabalıktan uzaklaşmayı başardı. Öfke dolu taraftarlar ise Taylor ve ailesinin arkasından masa ve sandalye atmaya devam etti. Taylor, Roma ve Sevilla arasında oynanan maç sonrası stadı terkederken Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun sözlü tacizinede maruz kalmıştı.

ANTHONY TAYLOR KİMDİR?

Anthony Taylor, 20 Ekin 1978 tarihinde İngiltere'nin Manchester şehrinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine genç yaşlarda başlayan Anthony Taylor, İngiltere Premier League hakemidir.

2010'da Premier League hakemliğine yükseltilen Anthony Taylor, 2013'te de FIFA'nın kıtasal ve millî maçları yönettirdiği hakemler listesine dahil oldu.

2015 yılında, Football League Cup finalini yönetti. Wembley Stadyumu'ndaki maçta Chelsea, Tottenham Hotspur'u 2-0 yenmeyi başardı.

Taylor yine Wembley'de bu sefer aynı yılın Community Shield maçını yönetti ve o maçta Arsenal - Chelsea'yi 1-0 yendi.

Sonraki yıllarda 2017 ve 2020 FA Cup finallerini yönetti. Her iki maçta Chelsea ve Arsenal karşı karşıya gelmiş; Arsenal her iki maçı da 2-1 kazanmıştı.

Bu iki yönetim sonucu, Anthony Taylor, 1901'de Arthur Kingscott'tan sonra iki tane FA Cup finali yöneten ilk hakem oldu.

Anthony Taylor, 2020 UEFA Süper Kupası'nı yönetti. Bu maçta Bayern Münih rakibi Sevilla'yı 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

2021 yılında 2021 UEFA Uluslar Ligi Finali'ni yönetti. Bu maçta Fransa rakibi İspanya'yı 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

ANTHONY TAYLOR 2022/2023 SEZONUNDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi - 5

Avrupa Ligi - 2

FIFA Dünya Kulüpler Kupası - 2

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri - 1

UEFA Uluslar Ligi A - 1

UEFA Uluslar Ligi B - 1

Premier League - 30