Antonio Conte'den Pep Guardiola itirafı: 'Mücadele etmek kesinlikle kolay değil'
İtalyan teknik direktör Antonio Conte, kariyeri hakkında konuştu, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola hakkında açıklama yapan Conte, "Pep Guardiola'nın takımlarına karşı mücadele etmek kesinlikle kolay değil. Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü" dedi.
Son olarak Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'u çalıştıran 54 yaşındaki İtalyan teknik direktör Antonio Conte, yaptığı bir röportaj sırasında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"GUARDIOLA DÜNYANIN EN İYİSİ"
Pep Guardiola hakkında konuşan Conte, "Pep Guardiola'nın takımlarına karşı mücadele etmek kesinlikle kolay değil. Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü" dedi.
Sözlerine devam eden teknik direktör, "Geçmişim, kulüplere her zaman sorunlu ve zor durumda kaldıklarında gittiğimi gösteriyor. Her zaman yeni bir şeyleri baştan inşa etmeye çalışıyorum" diye konuştu.
"PREMIER LİG'İ DOMİNE EDEBİLİRDİK"
2916-17 sezonunda Chelsea'de yaşadığı şampiyonluk hakkında da konuşan Conte, "Chelsea'deki ilk sezonumdan sonra şampiyonluğu kazandığımızda Premier Lig'i uzun süre domine edebilirdik. Lukaku ve Van Dijk ile konuştum. Onlarla durumu değiştirebilirdik" ifadelerini kullandı.
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