Antrenman turlarında kaza yapmıştı: Williams'tan flaş Albon kararı

Formula 1 takımlarından Williams, Avustralya Grand Prix'i antrenman turlarında Alex Albon kaza yapmasının ardından tek araçla yarışma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:50
Antrenman turlarında kaza yapmıştı: Williams'tan flaş Albon kararı
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Formula 1'de sezonun 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'inde flaş bir gelişme yaşandı.

1. Antrenman Turları'nda büyük bir kaza yapan ve aracı kullanılamaz hale getiren Alex Albon için takımı Williams önemli bir karar aldı.

Avustralya'ya yedek şasi getirmeyen Williams aracı tamir edemediği için sürpriz bir kararla Logan Sargeant'ın aracını Alex Albon'a vermeye karar verdi.

Bu kararın verilmesiyle birlikte Williams, Avustralya Grand Prix'inde tek araçla yarışma kararı da vermiş oldu.


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