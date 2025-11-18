Antrenmana katılmamıştı: Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!

Mutsuz olduğu gerekçesiyle Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız Rafa Silva krizinde henüz çözüm bulunamadı. Siyah-Beyazlı kulüpten Rafa Silva ile ilgili açıklama geldi.

Sözleşmesinin şartlarını yerine getirip para cezasıyla karşı karşıya kalmak istemeyen 32 yaşındaki oyuncu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelmesine rağmen bugünkü idmana da (18 Kasım Salı) katılmadı.

BEŞİKTAŞ'TAN A ÇIKLAMA

Beşiktaş, Rafa Silva'nın bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadığını açıkladı. Rafa Silva'nın bugün MR'a gireceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva ise bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesine girecek."

AYRILMASI İÇİN 15 MİLYON EURO

Portekiz basınındaki iddialara göre; Rafa Silva, 3 milyon Euro vererek siyah-beyazlı takımla bağlarını koparmayı planlıyor.

Adı Benfica ve Sporting ile anılmaya başlayan başarılı oyuncu için Başkan Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında ancak kendi değerini bulması halinde ayrılığa müsaade edeceklerini açıklamıştı. Kartal'ın düşündüğü rakamın ise en az 15 milyon Euro olduğu kaydedildi.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro garanti ücret alan Rafa Silva'nın teknik direktör Sergen Yalçın'la sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

Yalçın ise düzenlenen basın toplantısında problemin kendisinden kaynaklanmadığını, Portekizli yıldızın takımın başına geçtiği ilk günden bu yana ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta forma giyen Rafa Silva, 5 gol atarken 3 asist yaptı. Skora 8 defa katkı verdi.