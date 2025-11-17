Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dün yapılan idmana katılmamıştı... Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!

Dün yapılan idmana katılmamıştı... Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!

17.11.2025 09:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dün yapılan idmana katılmamıştı... Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!

Beşiktaş'ın dün yapılan idmanlara katılmayan Rafa Silva'yı MR'a sokma kararı aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta bir numaralı gündem Rafa Silva krizi.

Tarafların karşılıklı açıklamaları sonrası yıldız futbolcunun dünkü idmana çıkmaması gerilimi iyice artırdı.

Tesislere gelse de ağrılarını gerekçe göstererek dünkü idmanlarda yer almayan Rafa Silva için Beşiktaş'tan yeni bir karar çıktı.

BEŞİKTAŞ, RAFA SILVA'YI MR'A SOKACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Rafa Silva'nın bu tavrı sonrası oyuncuyu zorunlu olarak MR'a sokma kararı aldı. Yıldız futbolcu tümden sağlık kontrolünden geçirilecek.

İlgili Konular: #beşiktaş #antrenman #rafa silva

İlgili Haberler

Yapılan açıklamaların ardından... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
Yapılan açıklamaların ardından... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 32 yaşındaki futbolcusu Rafa Silva hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: ‘Parasını veririz oturur’
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: ‘Parasını veririz oturur’ Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi büyüyor. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli oyuncunun ayrılma talebine sert tepki göstererek “Kimse Beşiktaş’tan büyük değil” mesajı verdi.
21 maddelik açıklama... Rafa Silva cephesinden Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a yanıt
21 maddelik açıklama... Rafa Silva cephesinden Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a yanıt Rafa Silva'nın menajerlik şirketi, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'a yazılı yanıt verdi.