Dün yapılan idmana katılmamıştı... Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!

Beşiktaş'ta bir numaralı gündem Rafa Silva krizi.

Tarafların karşılıklı açıklamaları sonrası yıldız futbolcunun dünkü idmana çıkmaması gerilimi iyice artırdı.

Tesislere gelse de ağrılarını gerekçe göstererek dünkü idmanlarda yer almayan Rafa Silva için Beşiktaş'tan yeni bir karar çıktı.

BE ŞİKTAŞ, RAFA SILVA'YI MR'A SOKACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Rafa Silva'nın bu tavrı sonrası oyuncuyu zorunlu olarak MR'a sokma kararı aldı. Yıldız futbolcu tümden sağlık kontrolünden geçirilecek.