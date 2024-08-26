Hentbolda Süper Kupa 10. kez Beşiktaş'ın oldu!
Beşiktaş, Hentbol Süper Kupa finalinde karşılaştığı Spor Toto Spor Kulübü'nü 39-32 mağlup ederek şampiyon oldu.
Hentbol Erkekler Süper Kupa karşılaşmasında Spor Toto Spor Kulübü'nü 39-32 yenerek mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu. Beşiktaş, bu organizasyonda 10'uncu kez mutlu sona ulaştı.
Süper Kupa müsabakasında geçen sezonun 'Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu' Beşiktaş ile 'Türkiye Kupası 2'ncisi' Spor Toto Spor Kulübü, Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 20-11 önde tamamladı. İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak mutlu sona ulaştı.
BEŞİKTAŞ 10'UNCU KEZ ŞAMPİYON
Süper Kupa karşılaşmasında Spor Toto Spor Kulübü'nü 39-32 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, bu organizasyonda 10'uncu kez mutlu sona ulaştı. 2010 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2023 yılında şampiyonluğa uzanan siyah-beyazlılar, 2024 yılı Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.
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