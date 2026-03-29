Antrenmanda yere yığıldı... Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı

29.03.2026 12:13:00
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu bugünkü antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun bugünkü antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu duyurdu. 

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"Romanya Futbol Federasyonu, bugün Romanya Milli Takımının antrenman kampında meydana gelen tıbbi olay hakkında kamuoyunu ve medya temsilcilerini bilgilendirmek istemektedir. Slovakya'ya hareket öncesi son antrenman seansından önce yapılan teknik toplantı sırasında, teknik direktör Mircea Lucescu rahatsızlandı. Milli takımın sağlık ekibi üyeleri tarafından derhal ilk yardım önlemleri alındı ​​ve kendisine olay yerinde ilk yardım uygulandı."

Türkiye maçı öncesi... Lucescu, 4 futbolcuyu kadroya almadı! Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bu akşam Türkiye ile oynayacakları maçın 23 kişilik nihai kadrosunu belirledi. Rumen teknik adam 4 futbolcusunu kadroya almadı.
Mircea Lucescu'dan Türkiye açıklaması: 'Her iki takım da hakediyor' Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Lucescu'nun yerine gelmesini bekleniyordu: Romanya'da Hagi şoku! Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin, Mircea Lucescu'nun yerine Romanya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyordu. Ancak Hagi'nin menajeri Giovanni Becali, tecrübeli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.