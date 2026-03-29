Antrenmanda yere yığıldı... Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun bugünkü antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"Romanya Futbol Federasyonu, bugün Romanya Milli Takımının antrenman kampında meydana gelen tıbbi olay hakkında kamuoyunu ve medya temsilcilerini bilgilendirmek istemektedir. Slovakya'ya hareket öncesi son antrenman seansından önce yapılan teknik toplantı sırasında, teknik direktör Mircea Lucescu rahatsızlandı. Milli takımın sağlık ekibi üyeleri tarafından derhal ilk yardım önlemleri alındı ​​ve kendisine olay yerinde ilk yardım uygulandı."