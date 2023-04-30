Aort damarı yırtılan Ersen Martin'e derbi morali

Yayınlanma: 30.04.2023 - 23:55

Güncelleme: 30.04.2023 - 23:55

Tekerlekli sandalyede bulunan ve tedavisi devam eden eski futbolcu Ersen Martin, bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ın Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmanın ardından iki takımın oyuncuları ile bir araya geldi.

Henüz konuşamayan ve hareket edemeyen Martin, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

OKAN BURUK VE ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da A Milli Takım'da birlikte forma giydiği arkadaşı Ersen Martin ile kısa süreliğine sohbet etti.

Ersen Martin'e moral veren Buruk, "Seni iyi gördüm. Senin için dua ediyoruz. Aslan gibi olacaksın. Duamız, kalbimiz seninle. Herkes seni çok seviyor" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yardımcısından durumuyla ilgili bilgi aldığı Martin'i öperek, geçmiş olsun dileklerini iletti.