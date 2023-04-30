Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar: 'Gol atmam gerekiyordu'

Yayınlanma: 30.04.2023 - 23:48

Güncelleme: 30.04.2023 - 23:48

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı yenerek önemli bir zafer elde ettiklerini söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcu, Vodafone Park'ta lider Galatasaray'ı 1-0 geri düşmelerine rağmen 3-1 yendikleri derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I SEVEN HERKESE HEDİYE"

Galibiyeti Beşiktaş taraftarına armağan eden Aboubakar, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu hafta çok iyi çalıştık ve hazırlandık. Çok önemli bir zafer kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi desteklediler. Kalbimizle oynadık. Beşiktaş'ı seven herkese hediye ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdiklerini hatırlatan 31 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'ın bariz bir puan avantajı var. Ancak kimse ne olacağını bilemez. Bizim odaklandığımız şey bu şekilde oynayıp kazanmaya devam etmek. Sonrasında ne olacağını kimse bilemez. Şu an çok iyi gidiyoruz ve sezonu böyle bitireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"RONALDO ÇOK FARKLI"

Vincent Aboubakar, Galatasaray'a karşı ilk golünü attığının hatırlatılması üzerine, "Maçtan önce atmam gerektiğini düşündüm ve attım. Burada önemli olan zafer kazanmaktı. Bu mutluluğu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Gol vuruşunun Brezilya'nın eski futbolcularından Ronaldo'ya benzetilmesi üzerine Aboubakar, "Ronaldo çok farklı, güçlü bir seviyede. Gol attığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.