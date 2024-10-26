Apandisit ameliyatı olmuştu: Okan Buruk taburcu edildi!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı şekilde geçen apandisit ameliyatının ardından yattığı hastaneden taburcu oldu. Buruk, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" dedi.
Geçen gün rahatsızlanarak hastaneye götürülen Buruk, ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli teknik adam, bugün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi.
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı.
Okan Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti. Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını aktardı.
Öte yandan Okan Buruk, yarın derbi öncesindeki son antrenmanda da takımının başında yer alacak.
Etiketler: #okan buruk #galatasaray #ameliyat
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