Apandisit ameliyatı olmuştu: Okan Buruk taburcu edildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı şekilde geçen apandisit ameliyatının ardından yattığı hastaneden taburcu oldu. Buruk, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" dedi.

Apandisit ameliyatı olmuştu: Okan Buruk taburcu edildi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 13:38

Geçen gün rahatsızlanarak hastaneye götürülen Buruk, ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli teknik adam, bugün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı.

Okan Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti. Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını aktardı.

Öte yandan Okan Buruk, yarın derbi öncesindeki son antrenmanda da takımının başında yer alacak.


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #ameliyat

İlgili Haberler

Apandisit ameliyatı olmuştu: Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde olacak mı?

Apandisit ameliyatı olmuştu: Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde olacak mı?
Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı!

Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı!
Derbi öncesi Galatasaray'a şok: Okan Buruk acil ameliyata alındı!

Derbi öncesi Galatasaray'a şok: Okan Buruk acil ameliyata alındı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler